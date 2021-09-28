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中職／相隔168天再開砲 郭阜林助獅中止3連敗
統一獅隊今天在台南球場以3：1擊敗味全龍，中止3連敗，打線全看郭阜林個人秀，包括一記兩分砲在內，獅隊的3分都與他有關，獲選單場MVP。
獅隊由古林睿煬先發，投5.1局共用100球，被敲4安打、失1分，送出6次三振。
古林睿煬丟掉的1分出現在第5局，先取得兩出局，卻接連被石翔宇敲安、保送張政禹，郭天信補上安打帶有1分打點。
獅隊的3分都跟郭阜林有關係，他先在第2局敲出兩分砲，第4局在兩出局後敲出安打，隨即盜上盜壘，再因龍隊三壘手劉基鴻的失誤站上三壘，郭阜林再靠暴投跑回獅隊的第3分。
郭阜林3打數敲出2安打、貢獻2分打點，這發兩分砲是本季第6轟，前一轟已是4月13日，相隔168天再度開轟。
龍隊先發投手鋼龍投6局，被敲5安打、失3分（責失2分），繳出優質先發卻吞下第5敗。
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