中職／岳家3兄弟唯一「非兄弟」 岳少華比較想K掉弟弟

富邦悍將隊今天8名新人來新莊球場見習，身為岳家3兄弟唯一的「非兄弟」，岳少華對兄弟對決也有期待，點名比較想三振弟弟岳政華，原因超幽默。

岳少華是3兄弟裡的老二，哥哥岳東華、弟弟岳政華都效力兄弟，他則在今年季中選秀第8輪獲悍將隊選進，3兄弟齊在中職打拚，雖無緣與兄弟同隊，岳少華說：「就各自加油」。

岳少華對兄弟對決的畫面有期待，他說兩個都想對決，被問到最想三振誰，他有妙答：「比較想K掉弟弟，因為感覺弟弟比哥哥強，感覺啦！從以前就這樣覺得。」

出身成德高中的王苡丞，由悍將隊的第2輪籤選進，他是今年選秀第1位上榜的非旅外球員，也獲得最高簽約金460萬。身為「非旅外狀元」，他也多少感受到壓力，隨隊一軍期間最想討教的學長，他的答案是林益全，「都有在看他的打擊，很厲害，想多請教一些技巧。」

王苡丞長相有些神似王柏融，加上都是左打，因此在成德高中時被隊友取了「成德大王」的綽號，二軍學長偶爾也會這樣喊他，讓他很不好意思。

王苡丞表示，還沒有預期何時會上一軍，現階段先適應二軍強度，「慢慢來，不會一開始就急著想上來一軍。」