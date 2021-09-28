中職／出手點越來越低 黃恩賜下二軍調整投球機制

中信兄弟隊投手黃恩賜連兩場都短局數退場，目前回報沒有疼痛，但總教練林威助觀察到，他的出手點越投越低，下二軍的課題將以調整投球機制為主。

黃恩賜近兩場先發，分別在18日投1局用43球、26日投1.1局用41球，爆量的壞球讓教練團意識到不對勁。林威助表示，黃恩賜下二軍前有和他聊一下，「他是說沒有痛的感覺，但就是感覺丟起來不太順。」

林威助指出自己的觀察，上一場出賽的第1局還很正常，但第2局又回到前兩場的感覺，「我是感覺他的手肘、肩膀好像越投越低，出手點已經從壞球到壞球，球速也沒有，打者要去揮這種壞球很難。」

由於並未感覺疼痛，黃恩賜並未到醫院檢查，若下二軍後感覺有異會再去看醫生，目前以調整投球機制為主，林威助說：「下去再調整一下投球機制，對他會比較好一點，至少沒有傷，那是最好的。」

兄弟本周末的先發投手空缺，還需與二軍教練團討論後才會定案人選，林威助表示，「再和二軍討論一下，陳琥還是滿有可能，加百利也是人選。」