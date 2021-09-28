中職／都在河濱守右外野 張震攜自己的配備來新莊開球

新莊球場今天有重量級開球嘉賓，國際影星張震穿戴全套都是自己的配備，示範超專業開球，他過去和朋友一起組隊打球，儘管已3年未碰球，但開出一記超準的好球。

張震表示，自己很喜歡棒球，但也荒廢很久，這次知道要為悍將隊開球，真的沒有特別準備，但之前會和朋友一起去打球，「我最菜，都是守右外野。」他自嘲負責曬太陽、假裝身體健康。

算有棒球底子，張震的手套、釘鞋都是自己的，還透露和朋友組了一支叫「猛岬虎」的球隊，「都是等別人打完才去河濱球場打球」，被誇是「史上第一位穿釘鞋的開球嘉賓」，他幽默回應：「年紀大了要保護自己，怕滑倒」。

站上投手丘開球，張震說現場都是專業球員，自己也很怕丟臉，「站上投手丘真的很不一樣，但要克服心中恐懼，去突破它。」他感謝搭檔林哲瑄，「搭檔很重要，隊長真的很厲害，我亂丟他都接得到，對他很信任。」