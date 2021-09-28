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中職／平鎮校草挑戰悍將校草 張宥鈞說「沒信心」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊新秀張宥鈞。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊新秀張宥鈞。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊今天「菜味」濃，8名今年選秀入隊的新人上一軍觀摩，過去有「平鎮校草」之稱的張宥鈞，知道球隊每年有「悍將校草」的票選活動，害羞說：「隊上很多帥的，沒有信心（當選）。」

悍將隊今年選進8名新人，今天來到新莊球場拜碼頭，包括野手王苡丞、董子恩、孔念恩、張宥鈞、劉俊豪，以及投手李子強、楊強森、岳少華都將隨隊幾天，再回到二軍修煉。

張宥鈞表示，一軍張力滿大、氣氛也不一樣，上來隨隊很緊張，但也很開心，「有這個機會就上來多學，好好把握住。」

他最期待與林哲瑄的交流，「他也是站外野，想跟他學習，他的守備判斷、臂力都很好，現在是中職最好的外野手。」他目前只有與林哲瑄一起傳接的經驗，還沒機會與學長討教。

原本體型就偏瘦小的張宥鈞，進入職棒後身材又瘦了一圈，體重從75公斤掉到70公斤左右，他也自認身體素質要再加強，「想練更壯一點，進職棒後不知道為什麼體重一直掉。」被虧可能球團伙食不夠好，小菜鳥很緊張趕緊澄清：「很好吃！」

張宥鈞為第7輪上榜，他也自知後段獲選，但心態很成熟，「大家進來都是重新開始，努力一點，把自己該做的事情做好。」

林哲瑄 富邦悍將 中職

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