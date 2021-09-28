中職／內野外野蹲捕都會 林志綱上一軍感受助總氣場

中信兄弟隊今天升上去年選秀第4指名的林志綱，他是超級工具人，不僅內、外野兼修，也沒荒廢蹲捕，他私心最喜歡的位置就是捕手，但也坦言現在比較生疏，「會比較沒有自信」。

林志綱昨天接到上一軍的通知，腦袋一片空白，今天從屏東開車來報到，一來就先去找總教練林威助報到，對「助總」的氣場印象深刻。

林志綱說：「今天剛來就去找他，感覺氣場不太一樣。」林威助的開場白也不平凡，一來就問他「可以嗎？」林志綱回說「我可以」林威助追問「你可以什麼？」林志綱說：「我準備好了」。

選擇調上林志綱，林威助解釋，原本考慮的人選包括岳政華等人，剛好昨天去打疫苗，其他人不是有傷就是狀況不佳，考慮到江坤宇明天要去打疫苗，若之後有不良反應，球隊內、外野都有缺，「看起來志綱是比較好的人選」。

林志綱在彰化藝中時期以捕手為主，兼練其他守備位置，現在於二軍固定輪替內、外野出賽，林威助表示，「先前捕手比較缺，有跟二軍那邊說，也要讓他蹲捕一下。」他未在職棒實戰蹲捕過，也坦言目前比較生疏、沒有自信。

林志綱本季在二軍出賽39場，打擊率3成30不俗，他也透露，「這陣子算調整還不錯，在二軍自己的時間很多，把這些時間拿去訓練，想一些和球技上相關的東西，對自己很有幫助。」