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U23世界盃／王志庭續拚旅美路 總教練讚變速球太棒了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王志庭先發4局無失分、送出8次三振。圖／中華棒協提供
王志庭先發4局無失分、送出8次三振。圖／中華棒協提供

中華隊挺過沒有退路的一戰，今天在U23世界盃棒球賽小組賽最終戰以5：0擊敗多明尼加，幾乎篤定晉級複賽，王志庭先發4局未被敲出安打、無失分，送出8次三振，總教練吳思賢賽後大讚，王志庭此役的變速球投得太棒了。

王志廷先發領銜下，鄭浩均、邱駿威、潘文輝合力守成，讓多明尼加抱蛋而歸；打線也有火力相挺，邱辰擊出兩分砲，為本屆中華隊首支全壘打。

這一戰以5：0勝出，也讓中華隊幾乎篤定晉級，但大會表示，須待明日多明尼加與古巴勝敗後，才能正式宣布晉級與否及排名。

吳思賢表示，今天全隊把壓力頂住，投打都有適時發揮，讓球隊拿下這場關鍵的勝利，特別是王志庭今天今天變速球投得太棒了，控球也很有水準，鬥志也很好，第四局因為手指瘀血所以讓他順勢退場休息，交給牛棚接手，打線也出現全壘打，期待後面比賽能再更好。

王志庭表示，今天上場就是盡力去丟，也想把局數拉長減輕牛棚負擔，因為一直以來對自己的變速球很有信心，所以決勝球都是變速球，今天也收到滿好效果，雖然參賽前收到被釋出的消息，但自己沒有想太多，還是想先專心在中華隊這裡，比賽結束後再來思考下一步，個人還是傾向留美繼續發展。

投手好投帶動下，打線也開始發揮，第2局張文漢率先安打藉著短打掩護，多明尼加投手控球失準，連續3個保送先擠回1分；中華隊5局下攻勢再起，曾宸佐、鄭宗哲接連敲安，曾宸佐先靠暴投跑回分數，沈朕清的內野滾地球再帶1分打點。

中華隊在第6局賞給多明尼加致命一擊，今年中職選秀獲得龍隊第7指名的邱辰掃出兩分砲，將差距擴大為5：0。

中華隊 王志庭 牛棚

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