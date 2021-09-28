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U23世界盃／敲中華隊首轟搶勝 邱辰：大家都沒放棄

中央社 / 台北28日電
U23世界盃棒球賽台灣代表隊28日與多明尼加交手，邱辰（左2）6局敲出2分砲，為台灣此次賽會首轟，開心與隊友擊掌。 圖／中華民國棒球協會提供
U23世界盃棒球賽台灣代表隊28日與多明尼加交手，邱辰（左2）6局敲出2分砲，為台灣此次賽會首轟，開心與隊友擊掌。 圖／中華民國棒球協會提供

U23世界盃棒球賽台灣代表隊今天與多明尼加交手，邱辰6局敲出2分砲，為台灣此次賽會首轟；邱辰表示，前幾場比賽打擊沒有發揮，但大家都沒有放棄，展現一定要搶下勝利的決心。

U23世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣接連擊敗德國、捷克，接著輸給古巴、墨西哥，從與古巴隊比賽首局得分之後，今天賽前連續13局沒有得分，團隊打線是令教練團較擔心的部分。

想要晉級超級循環賽制複賽，今天與多明尼加比賽沒有退路，台灣隊2局拿下1分，5局再添2分，6局邱辰敲出2分砲，率隊以5比0拿下關鍵勝利。

邱辰今天比賽單場2打數敲出1支安打，貢獻2分打點，預賽5場出賽，總計10打數敲出3支安打；邱辰表示，在場邊有一直觀察投手，發現他的直球比較不準，上場做好攻擊變化球的準備，抓到失投滑球，打出去知道會是長打，但不知道會飛出牆。

邱辰今年季中選秀會被味全龍隊選進，也是今年代表隊陣中唯一有中職身分的打者，但邱辰表示，不敢說自己是代表中職，現在就是國家隊的身分，可以打出全壘打幫助球隊拿下關鍵一勝、蠻開心的。

打到第5場比賽、敲出台灣隊首發全壘打，邱辰表示，其實從上一場比賽開始，大家擊球的感覺就越來越扎實，只是運氣不太好，今天打擊有好的串連，邱辰認為主因是大家都沒有放棄，有決心一定要把比賽搶下來。

邱辰留著小鬍子造型也很吸睛，他笑說前陣子COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發就沒有刮鬍子了，等到疫情結束再把鬍子刮掉。

中職

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