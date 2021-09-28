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U23世界盃／王志庭繳好投 要「證明自己還有價值」

中央社 / 台北28日電
王志庭今天對多明尼加變速球決勝，4局飆8K好投壓制，幫助球隊拿勝，他也盼丟出成績延續旅美生涯，「要證明自己還有價值」。 圖／中華棒球協會提供
王志庭今天對多明尼加變速球決勝，4局飆8K好投壓制，幫助球隊拿勝，他也盼丟出成績延續旅美生涯，「要證明自己還有價值」。 圖／中華棒球協會提供

旅美投手王志庭9月被皇家隊釋出，U23世界盃舞台再展身手，今天對多明尼加變速球決勝，4局飆8K好投壓制，幫助球隊拿勝，王志庭盼丟出成績延續旅美生涯，「要證明自己還有價值」。

22歲的左投王志庭2017年底加盟美國職棒堪薩斯市皇家隊，2018年展開旅美生涯，今年最高層級到小聯盟低階1A，本季小聯盟出賽總計17場後援（3場先發），投45.1局失掉12分責失分，戰績3敗、2救援，防禦率2.38、投球表現不差，但在9月中被釋出。

王志庭被選入U23世界盃棒球賽台灣代表隊，也希望把握機會投出好表現、延續旅外生涯，今天台灣與多明尼加關鍵一役，王志庭扛先發重責。

王志庭1局讓打者3上3下，2局雖然先投出四壞保送，但接著投出三振、抓到盜壘跑者，再讓打者打出三壘方向滾地球出局，3局連飆3K，4局1人出局後投出保送，連續抓到2個出局數、力守不失分。

王志庭今天總計用68球投4局，沒被敲出安打，投出2次保送、8次三振，沒有失分，表現亮眼，台灣隊終場以5比0拿勝。

王志庭表示，旅美球季遇過很多拉丁美洲的球員，大概知道他們喜歡什麼球路、不喜歡什麼球路，今天教練團給的任務是把局數拉長、減輕牛棚的負擔。

今天變速球決勝，讓打者揮空率高，王志庭表示，變速球是自己的武器，拿出來就是要解決打者，投到第4局有受到主審好球帶影響，也想辦法快速調適心情。

打U23世界盃前夕收到被釋出的消息，王志庭表示，可能因為身體時常有點小傷影響，也希望在U23把成績投出來，證明自己還有價值，現階段還是希望延續旅美生涯，沒有結果的話再考慮其他出路，也希望身體健康，球速再提升，變化球能夠更犀利。

王志庭 皇家 小聯盟

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