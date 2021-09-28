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U23世界盃／王志庭4局飆8K、邱辰敲兩分砲 中華隊續命

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華隊在U23世界盃棒球賽小組賽最終戰完封多明尼加，保住晉級希望。 截圖自WBSC官方推特
中華隊在U23世界盃棒球賽小組賽最終戰完封多明尼加，保住晉級希望。 截圖自WBSC官方推特

中華隊在U23世界盃棒球賽保住晉級希望，今天在王志庭先發4局無失分、味全龍隊小將邱辰兩分砲帶領下，以5：0擊敗多明尼加，目前3勝在手，明天多明尼加與古巴的補賽將決定最後2張晉級門票誰屬。

中華隊此役面對輸不得的壓力，交由王志庭扛起重擔，甫遭皇家隊釋出的他，尋求在國際賽有再次被看見的機會，此役投4局、無失分，未被敲出安打，送出8次三振，僅因兩次保送讓對手上壘，表現相當亮眼。

中華隊打線在多明尼加送禮下先有突破，先發投手塔瓦雷茲（Nelson Tavarez）投1.1局就出現4次保送，第2局在張文漢敲出安打後，連續放送3次保送，讓中華隊兵不血刃先下1分。

第5局曾宸佐、鄭宗哲接連敲安，曾宸佐先靠暴投跑回分數，沈朕清的內野滾地球再帶1分打點；中華隊在第6局賞給多明尼加致命一擊，今年中職選秀獲得龍隊第7指名的邱辰掃出兩分砲，將差距擴大為5：0。

王志庭退場後，鄭浩均、邱駿威、潘文輝依序登板，各自把關1局無失分，聯手完封多明尼加。

小組賽取分組前3晉級複賽，A組已由墨西哥先到手1張門票，剩餘席次形成3搶2，中華隊取得3勝2敗，明天古巴（3勝1敗）、多明尼加（2勝2敗）還有1場補賽要打，若古巴贏球將與中華隊攜手晉級，多明尼加贏球就會形成3隊互咬，將對戰優質率（TQB）決定晉級球隊。

中華隊 王志庭

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