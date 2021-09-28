日職／洋將受傷、想家、出怪聲 軟銀連霸陷大危機

日職賽程剩一個月左右，由於排第3名的巨人領先中日多達11場勝差，央聯前段班的3支隊伍可以說是已經確定是養樂多、阪神及巨人了，唯一會變動的就是優勝誰屬；洋聯的前4名仍呈現渾沌現象，各隊間的勝差不超過3場，有可能在一個系列戰之後的排名就互換，不過令人意外地是已連續4年奪下日本大賽優勝，今年目標日本一5連霸的軟銀，本季戰績不若以往理想，僅剩22場賽事的此時，只排在聯盟第4名，雖然距離樂天只有1.5場勝差，但如果不趕緊追上，恐怕會中斷這項連霸紀錄。

其實軟銀在5月底結束時仍是聯盟龍頭，但自從7月中摔出前段班後，到目前仍在掙扎，戰績急轉直下有許多原因，其中洋將的貢獻度不若以往，更是大大地影響了球隊的戰績，而導致洋將貢獻度不足的原因也是百百種，被母國徵召、想家、受傷甚至於出怪聲，都在今年一次發生。

軟銀陣中有許多受國家限制的古巴籍洋將，包括野手的賈西亞（Yurisbel Gracial）、迪斯派（Alfredo Despaigne）及投手莫伊尼洛（Livan Moinelo）等人，只要古巴國際賽事有需要，他們就可能被徵召回國效力，今年5月底舉辦的美洲區奧運資格賽，迪斯派及莫伊尼洛就返回古巴加入國家隊，再加上疫情隔離措施，一進一出就耗費了1個半月的時間。

重要的牛棚投手莫伊尼洛5月24日抹消登錄，直到7月10日才再度在一軍出賽，不過他回到一軍投沒幾場就因為左手腕不適被下放二軍治療，這一休又是2個月，9月中才回到一軍，他的缺席讓軟銀牛棚在8月的防禦率高達3.89，9月也還在3.45，顯現他對於軟銀中繼後援的重要性；而迪斯派雖然因為打擊狀況不佳而早在5月初就被下放二軍，但返國打資格賽過程中又傷到左肩，這讓他一下子就休養調整了超過2個月，8月中才再度回到一軍。

至於這幾季都是軟銀主力打者的賈西亞，原本也在徵召名單中，但他早在5月初就因為手指受傷而移出一軍名單，當然也無法返國打資格賽，甚至於到現在已4個多月了都還無法上場，少了這名有20轟能力的打者，對於軟銀打線威脅力有嚴重的影響，軟銀本季的團隊總得分是475分，雖然仍跟上季一樣排聯盟第2，但與其他幾隊已無明顯的差距，全壘打也是同樣的狀況。

過去幾季都是軟銀中心棒次的賈西亞，5月初受傷至今仍無法上場，是軟銀今年火力無法拉開與其他隊伍差距的一大原因。 擷圖自軟體銀行鷹官方FB粉絲團

今年因為疫情影響，在台日韓3國職棒都有因為想家而離隊的例子，軟銀的瑞伊（Colin Rea）也是其中1人，瑞伊今年6月首次在一軍登板，出賽6場其中有4場是優質先發，成績是3勝1敗2.03防禦率，奧運休賽前的最後一場先發對樂天還投出完封勝，但就在休賽期間回美國後因家中新生兒早產，因此決定退團留下來陪伴家人，不過由於千賀滉大的復出以及從火腿轉隊過來的馬丁尼茲（Nick Martinez）表現穩定，加上原本就不錯的先發輪值，瑞伊的離隊對於球隊戰力並沒有太大的傷害，只是少了一名可用之兵。

今年從火腿轉到軟銀的馬丁尼茲，一直維持穩定的表現，是軟銀重要的先發輪值戰力。 擷圖自軟體銀行鷹官方FB粉絲團

最後就是堪稱軟銀近期最失敗投資的巴倫汀（Wladimir Balentien）了，他19年底以5億日幣年薪的2年合約加入軟銀，這份合約還高於之前松坂大輔的3年總額12億日幣，軟銀看重的就是他在養樂多時，11到13年3度拿下央聯全壘打王、從16到19年連4季30轟以上，以及18年打出131分打點的攻擊火力，沒想到他到軟銀後完全變成一名三流的打者，20年整季出賽60場，打擊率只有1成68，全壘打及打點分別剩下9支及22分；今年5月中上一軍後，共出賽22場，打擊率比上季好一點，來到1成82，但全壘打也僅有4支，打點則是9分，6月底又被下放二軍，至今未曾再上過一軍，這2季對軟銀的貢獻度極低。

巴倫汀可以說是日職近期最會出怪聲的球員，最近又在推特上發文暗示「今年是他在日職的最後一個賽季，也希望在神宮(養樂多主場)舉辦紀念賽。」打不出被期待的成績，又屢次在社群媒體上發一些意有所指的文，也不難理解為甚麼教練團不用他，巴倫汀也讓自己的偉大日職生涯留下了一個爛尾。