中職／完投勝之夜保持沉默 霸林爵婉拒受訪

樂天桃猿隊先發投手霸林爵今天先發完投9局無失分，還送出12次三振，全場讓味全龍隊打線保持沉默，就以6：0拿下勝利，但賽後霸林爵面對媒體也保持沉默。

今天面對龍隊，霸林爵用120球完投9局，被擊出5支安打，另有12次三振、1次四壞球，無失分，投出個人本季首場、生涯第二場完封勝。

猿隊總教練曾豪駒賽後稱讚霸林爵今天節奏控制得當，雖然8局投完用球數已來到105球，但評估整體狀況不錯，他個人也有意願繼續投，也才有這場完投完封勝的比賽。

曾豪駒表示：「很感謝他把整場比賽吃完，因為最近牛棚比較疲累，也盡力把這場比賽投完，這場很完美。」

霸林爵9月傷後復出回到一軍，連3場都投出優質先發，合計22.2局僅失2分，曾豪駒表示：「代表他身體不錯，也希望可以繼續延續下去。」

在歐飛登離隊之後，霸林爵的成績是否能適時補上空缺？曾豪駒表示，對於霸林爵的表現一直都滿安心的，歐飛登離開固然可惜，「但就是慢慢把缺補上了，棒球是團隊比賽」。

至於獲選單場MVP的主角霸林爵，賽後並未接受訪問，理由是想要專注在球場上，事實上他在9月14日對龍隊投出6局無失分的比賽賽後，就曾拒絕受訪，這是近期第二次。