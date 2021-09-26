中職／120球投9局飆12K 霸林爵生涯第二次完封勝

樂天桃猿隊先發投手霸林爵一夫當關，用120球完投9局，送出12次三振，全場壓制味全龍隊打線，幫助球隊以6：0拿下勝利，也收下個人生涯第二次的完投完封勝。

霸林爵在開賽時小遇亂流，1局下被敲出兩支安打，但靠著雙殺打解圍，1到4局雖然都讓對手上壘，但也能化解危機，5局開始漸入佳境，連續投出15上15下。

霸林爵完投9局、12次三振，兩項數據都追平生涯最高；霸林爵生涯上一次完封是在2019年6月16日，當時還叫做包林傑、效力於富邦悍將隊。

霸林爵7月底曾因頸部不適下二軍調整，9月回到一軍後，表現判若兩人，連3場繳出優質先發，在猿隊少了歐飛登後，成為一大穩定戰力。

猿隊打線在1局上展現基本功，林立保送後，兩個滾地推進上三壘，陳俊秀適時安打先馳得點；6局上又從林立失誤上壘開始，朱育賢在1出局滿壘情況下敲出二壘打，帶有2分打點，2出局後邱丹安打再添1分。

8局上猿隊又靠著兩次保送加上安打形成滿壘，林泓育高飛犧牲打得1分，邱丹的二壘打也帶有1分打點。