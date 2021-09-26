中職／被評太溫柔 微笑左投陳冠宇要找到「霸氣」

樂天桃猿隊投手陳冠宇昨天先發5局僅失2分，還創下生涯新高的7次三振，不過過程跌跌撞撞，生涯首勝也還沒入袋，「太溫柔」、「太小心」是他亟需改變之處，陳冠宇說：「心理層面大於技術。」

從日職返台，陳冠宇坦言投球時確實背負著外界期望，加上從8月24日初登板開始，5場先發最多僅投到6.1局，還沒拿下過勝投，他有點苦笑著說：「這個月過得有點長。」

「學長、教練都叫我放開一點。」陳冠宇說：「自己也的確急了點，想快點為球隊貢獻。」

猿隊總教練曾豪駒表示，陳冠宇可能還留著中繼時的習慣，不希望被打，而導致引誘球偏多，「但是做為先發投手，需要去搶好球數、逼迫打者出棒，太多壞球反而讓對方有機可乘。」

曾總仍對陳冠宇有信心，「他的控球有水準，自然有他的優勢在，但有點太小心，心態轉換上比較不容易。」

陳冠宇表示，投手教練許銘傑也說自己「太溫柔」，缺少了展現霸氣的一面，有時觸身球、投不好，稍微示意一下是好事，但也不需太過自責，還是要把霸氣一面給對方看。

陳冠宇也認同許銘傑的觀點，「我的經驗有優勢，站上投手丘要展現去讓對方懼怕的一面，當然還是需要拿捏一下」。

而從過去日職到中職，球迷關注度也是陳冠宇另一個適應課題，他表示：「大多是言論的壓力，能夠做的就是好好發揮，用成績去說話。」