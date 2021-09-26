中職／曾頌恩因傷下二軍 助總盼積極補強守備不足

中職中信兄弟隊野手曾頌恩因為手部扭到、輕微撕裂傷下二軍，要休息1至2週，總教練林威助表示，曾頌恩有打擊，但守備不是強項，有自知之明後，要用好的心態想辦法補足不足。

中信兄弟隊近期讓較多新面孔上到一軍，野手曾頌恩2019年季中選秀被兄弟選入，今年7月15日上到一軍，一軍出賽26場，總計43打數敲出12支安打，打擊率2成79，9月24日與統一獅隊比賽，單場敲2安，但比賽後半段傷到手腕，今天下放二軍。

兄弟隊總教練林威助表示，曾頌恩的手腕有點扭到，檢查之後是輕微撕裂傷，手部需要固定約1週，至少需要休息1至2週。

談起曾頌恩在一軍表現，林威助表示，守備確實不是曾頌恩的強項，尤其是內野守備滿糟的，眼睛和手套看球抓彈跳的節奏感覺不是很好，外野比內野好，但也出現過線邊彈跳漏接，並不是困難的球，卻出現隱形守備失誤，這樣的狀況在一軍不及格。

林威助表示，曾頌恩被選進球隊之後，知道他的打擊不錯，二軍打總冠軍賽時也有用他、表現不錯；如果只守一壘，需要突出的長打能力，曾頌恩的打擊中上，希望他內、外野都可以守，多個位置多個機會。

林威助表示，其實一壘並不如想像中好守，需要很多補位、瞬間判斷，這次曾頌恩是因傷下二軍，但也希望曾頌恩知道自己的不足後，用好的心態積極補足，才有辦法在一軍待更長的時間。