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中職／宋晟睿想辦法將缺點變少 助總給守備高評價

中央社 / 新北26日電
中信兄弟宋晟睿。 聯合報系資料照片
中信兄弟宋晟睿。 聯合報系資料照片

中職中信兄弟隊野手宋晟睿近期獲得較多打擊機會，總教練林威助給他守備高評價、打擊也進步很多。宋晟睿則說，針對變化球和外角球攻擊找方法，「有成長、想辦法把缺點變少。」

中華職棒中信兄弟隊去年季中選秀選入高中畢業生宋晟睿，今年7月升上一軍，剛開始以代跑和比賽後半段替補守備上場為主，近期也獲得越來越多打擊機會，目前一軍總計32場出賽，共31打數敲出10支安打，打擊率3成23。

兄弟隊總教練林威助表示，選秀前宋晟睿的守備球探評價就是高的，加上他臂力好，但剛開始揮棒的爆發力沒有這麼好，經過秋訓、春訓，打擊有很大的進步，擊球力道慢慢出來，這種選手只要一抓到機會，就可以給教練團滿大的信任感。

林威助表示，面對不同類型的選手有不同的養成方式， 球員已經有一軍的程度、心態正面，留在二軍養成不見得是好事，適合放在一軍養成；宋晟睿的外野守備，很多一軍選手甚至都沒有他好，打擊部分還可以再進步。

宋晟睿自評高中階段打擊不是最好，以前常被說變化球和外角球的攻擊不好，高中時期很多時候外角球都用碰的、找不到出力點，進到職棒後有針對這兩個部分加強，也會問學長和教練。

宋晟睿表示，近期敲出的安打，很多都是打變化球和外角球，感覺有慢慢找到方法，雖然不能說很好，但有在成長、慢慢把缺點變少；至於守備的部分，他認為觀念上還需要再強化，包括處理球、接到球之後下一步要怎麼做。

林威助 中信兄弟 選秀

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