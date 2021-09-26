中職／王溢正二軍局數拉長 曾總：需要第6號先發
樂天桃猿隊投手王溢正今年季中從先發轉中繼，如今可能又要回到熟悉角色，在二軍三場出賽都是先發，一軍總教練曾豪駒表示：「需要第6號先發。」
王溢正今年先發表現不理想，轉任中繼後也不夠穩定，9月6日下放二軍調整後，三場比賽都擔任先發，今天更以97球投滿6局，投球量已拉到先發水準。
曾豪駒接受訪問時坦言，王溢正在二軍就是以重回先發做調整，因為近期洋投歐飛登離隊，雖然本土投手張喜凱、黃子鵬以及陳冠宇表現都算穩定，但還是需要準備第6號先發投手。
歐飛登因思鄉情濃，昨天猿隊球團宣布將返美離隊，而洋將空缺將由狂威補上，加上既有的霸林爵，有兩名先發洋投，豪勁定位則是後援。
王溢正今天在二軍先發面對味全龍隊，投6局雖然僅被敲出3支安打，但其中包括一發3分砲，總計丟掉5分，有3分是責失，另外8次三振、1次保送。
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