中職／鞏冠阻殺率不到1成 葉總以自己為例開導

味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠的火力深受球隊倚賴，雖然阻殺率不到1成，但是總教練葉君璋認為，阻殺與球隊戰績未必相關，還拿出自己當例子，「我拿金手套的時候，球隊反而都沒奪冠」。

鞏冠昨天被樂天桃猿隊3度盜壘成功，葉君璋表示，鞏冠太久沒擔任捕手，還是需要時間適應，加上先前因撲壘導致手有點不舒服，有些影響，今天就改當指定打擊。

不過鞏冠今年面對13次盜壘只抓到1次，阻殺率僅0.077，葉君璋也拿自己當例子向鞏冠開導，「我跟他說，我拿金手套時，球隊反而都沒奪冠，其實有時候太去想阻殺，反而會影響該有的配球」。

葉君璋生涯在2000到2002年曾連續奪下三屆捕手金手套，但當時效力的興農牛隊，卻是在2004年才拿下隊史首冠。

葉君璋也舉近年國外球團評估捕手的趨勢為例，「基本上不太看阻殺，因為影響沒有那麼大，只要接球、擋球、打擊夠好，基本上就可以生存。」