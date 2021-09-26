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中職／王維中、徐若熙到二軍休息 鋼龍投一休四補上
味全龍隊今天將兩大王牌投手王維中、徐若熙下放二軍休息，下周面對單周5場賽事，洋投鋼龍預計投一休四，而郭郁政將頂起一場先發。
龍隊今天下放王維中、徐若熙，拉上林子昱、游宗儒兩名投手，由於並非使用疫苗傷兵名單，王、徐兩人至少要十天後才能回到一軍。
王維中前一場先發在24日，投5局失5分，葉君璋昨天表示，王維中的腳一直有點狀況，但不是很嚴重，徐若熙昨天則是先發6局僅失1分，今天對於兩人下放的調度，葉君璋則表示，只是單純休息，沒有什麼狀況。
下周味全龍隊有5場比賽要打，先發輪值上也有調整，21日先發過的鋼龍有可能在下周打頭陣，休息四天後10月3日再登板，還有一個空缺則由近期擔任長中繼的郭郁政補上。
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