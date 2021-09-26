中職／生涯首盜出爐 隊友虧嚴宏鈞：要拔壘包了

樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞不以腳程見長，昨天卻在球隊戰術配合下，完成一軍生涯第一次盜壘成功，他笑說：「這是天時地利人和。」

猿隊昨天對戰味全龍隊，全場3次盜壘成功，包括8局上嚴宏鈞保送上壘，在打帶跑戰術下啟動，加上龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠也傳歪，成功站上二壘，最後更靠著安打、犧牲打跑回追平分，只是最終仍以2：3落敗。

這是嚴宏鈞生涯四年、134場出賽的第一次盜壘成功，他笑說，自己不敢想盜壘的事，後來隊友也虧他：「要拔壘包了吧？」

嚴宏鈞一軍生涯2次盜壘嘗試、1次成功，二軍也是2次成功1次，他先裝認真地說：「我其實是可以盜壘的。」後面自己解釋：「但是再多幾次，失敗率會很高，不要浪費大家時間。」

今年對嚴宏鈞來說是特別的一年，不僅首盜，生涯首轟也在8月26日出爐，而且已經累積2轟，他表示，打擊上其實就是做好賽前打擊教練要求的方向，心思還是以守備為主，「打擊就看狀況應變」。