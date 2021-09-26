快訊

中國多省大限電 台商大本營昆山「響應號召」停產到月底

中職／生涯首盜出爐 隊友虧嚴宏鈞：要拔壘包了

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞9月25日對戰味全龍隊，上演生涯首次盜壘成功。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞9月25日對戰味全龍隊，上演生涯首次盜壘成功。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞不以腳程見長，昨天卻在球隊戰術配合下，完成一軍生涯第一次盜壘成功，他笑說：「這是天時地利人和。」

猿隊昨天對戰味全龍隊，全場3次盜壘成功，包括8局上嚴宏鈞保送上壘，在打帶跑戰術下啟動，加上龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠也傳歪，成功站上二壘，最後更靠著安打、犧牲打跑回追平分，只是最終仍以2：3落敗。

這是嚴宏鈞生涯四年、134場出賽的第一次盜壘成功，他笑說，自己不敢想盜壘的事，後來隊友也虧他：「要拔壘包了吧？」

嚴宏鈞一軍生涯2次盜壘嘗試、1次成功，二軍也是2次成功1次，他先裝認真地說：「我其實是可以盜壘的。」後面自己解釋：「但是再多幾次，失敗率會很高，不要浪費大家時間。」

今年對嚴宏鈞來說是特別的一年，不僅首盜，生涯首轟也在8月26日出爐，而且已經累積2轟，他表示，打擊上其實就是做好賽前打擊教練要求的方向，心思還是以守備為主，「打擊就看狀況應變」。

嚴宏鈞 樂天桃猿 味全龍

延伸閱讀

中職／陳仕朋連兩季10敗危機 洪一中解讀投手奪勝要素

中職／豪勁8天投125球引討論 曾總：每天詢問狀況

中職／高國輝慶生希望腰圍小兩吋 羨慕江少慶好身材

中職／葉總調一下 徐若熙改變牛棚日找回150速球

相關新聞

中職／王維中、徐若熙到二軍休息 鋼龍投一休四補上

味全龍隊今天將兩大王牌投手王維中、徐若熙下放二軍休息，下周面對單周5場賽事，洋投鋼龍預計投一休四，而郭郁政將頂起一場先發...

中職／鞏冠阻殺率不到1成 葉總以自己為例開導

味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠的火力深受球隊倚賴，雖然阻殺率不到1成，但是總教練葉君璋認為，阻殺與球隊戰績未必相關，還拿出自...

日職／悲情田中將大連6戰未勝 宋家豪終結歐力士攻勢

樂天隊今天在大阪巨蛋對歐力士隊3連戰最後一戰，田中將大先發7局失1分，優質內容還是拿不到勝投，兩隊終場1：1和局收場；旅...

U23世界盃／中華打線熄火 林昱珉挨1轟掉2分敗給古巴

中華隊在U23世界盃棒球賽預賽第三戰面對古巴，先發左投林昱珉雖僅在5局下挨了一發兩分砲，但打線在首局得分後欠缺適時一擊，...

中職／生涯首盜出爐 隊友虧嚴宏鈞：要拔壘包了

樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞不以腳程見長，昨天卻在球隊戰術配合下，完成一軍生涯第一次盜壘成功，他笑說：「這是天時地利人和。」

U23世界盃／林昱珉不因年紀找藉口 感受更高層級強度

U23世界盃棒球賽台灣今天與古巴交手，18歲左投林昱珉成棒國際賽初亮相，5局不死三振後挨2分砲吞敗，賽後難掩失落；林昱珉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。