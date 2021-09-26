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中職／陳仕朋連兩季10敗危機 洪一中解讀投手奪勝要素

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將投手陳仕朋。 報系資料照
富邦悍將投手陳仕朋。 報系資料照

富邦悍將隊投手陳仕朋今天在新莊球場登板，對決中信兄弟隊之戰，目前戰績1勝9敗、防禦率4.26，面臨連續兩季2位數敗場的危機。

但陳仕朋本季對兄弟兩場先發，投出1勝1敗、防禦率2.08，整體表現不差；悍將隊總教練洪一中認為，投手想要拿到勝投，除了實力也要有球運。

中職最近單季20勝投手是2008年La new熊隊（樂天桃猿隊前身）洋投強森，洪一中當時也是熊隊教頭，特別舉這個例子，強調投手能夠奪勝，實力、運氣都是原因，他說：「投打配合是重點，投手失兩分、隊友只得1分，或是投手失5分，但隊友攻下7分，結果就完全不同。」

洪一中認為，以前比賽球對投手非常不利，本來外野手可接到的球，可能變成全壘打，投手防禦率4點多「算是好的」，現在彈性系數降低，對投手是好事，完封場次和只得1分的比賽變多了。

陳仕朋去年戰績6勝10敗、防禦率5.21，今年開季先吞3連敗，4月8日擊敗兄弟後，接下來10場先發吞下6連敗，成為本季最多敗投手，今天再戰兄弟能否改運值得觀察。

陳仕朋 洪一中 樂天桃猿

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