中職／豪勁8天投125球引討論 曾總：每天詢問狀況

樂天桃猿隊豪勁近期連續6場出賽，引起球迷熱議，問題在於，這6場比賽分數都很接近，總教練曾豪駒解釋，每天都有詢問身體狀況，「他也知道自己的角色，在什麼狀況下會上場」。

作為球隊守護神，豪勁昨天對戰味全龍隊時在9局上場，被敲2支安打加上1次觸身，最後因再見捕逸吞敗，攤開出賽紀錄，他從9月18日開始，8天內猿隊6場比賽都登板，總用球數為125球，使用頻繁度受到關注。

不過這6場比賽裡，猿隊戰績是4勝1敗1和，分差最大也僅3分，還有2場是延長賽，負責守護勝利的豪勁難免負擔較大，曾豪駒表示：「分數在範圍內，他也清楚自己的角色，身體沒有大礙就會上，畢竟他是最穩的投手。」

昨天豪勁還遇到另一個難題，就是9局出現2次電視輔助判決、合計約15分鐘，曾總認為難免影響到投手節奏，「輔助判決時間點沒有問題，但就是時間長了點，或許可以慢慢改進」。

昨天9局第一個電視輔助判決看了近10分鐘，豪勁一開始還認真傳接球，後來也開始玩起球來，捕手嚴宏鈞也認為，時間確實有點長，「昨天天母風又比較大，或許身體狀況多少有影響」。

若要維持比賽節奏，曾豪駒認為，設備、器材的進步會是方式之一，才能提供更多角度判斷，「但下半季應該還是會有這樣狀況」。