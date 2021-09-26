中職／悍將和央聯前全壘打王簽約 葛雷諾卡在疫情殘念

富邦悍將隊新洋投迪倫今晚將抵台報到，另一名鎖定的洋砲、曾獲日職中央聯盟全壘打王的葛雷諾（Alex Guerrero），確定不會加盟；悍將副領隊沈鈺傑證實，5月已和葛雷諾談妥合約，受到疫情影響無法入境，也許明年還有合作的可能性。

古巴重砲葛雷諾曾在道奇隊大聯盟兩個球季，2017年效力日職中日隊以35轟奪下全壘打王，18、19年轉戰巨人隊合計36轟。

沈鈺傑表示，去年開始追蹤葛雷諾，他對來台發展也有高度興趣，今年5月談妥合約，但碰到疫情爆發，洋將入境卡關，等了3、4個月才鬆綁。

沈鈺傑說，葛雷諾如果現在來台，隔離時間加上調整，可能要11月才能完全到位，他自認已經兩年沒有實戰，對球隊幫助不大，只好向悍將隊說抱歉。