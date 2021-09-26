中職／高國輝慶生希望腰圍小兩吋 羨慕江少慶好身材

富邦悍將隊今天在新莊球場對決中信兄弟隊，高國輝在球場度過36歲生日，但未排進先發名單中，他笑說：「看看代打有沒有機會揮出全壘打。」

高國輝本季出賽64場，目前打擊率2成42、全壘打11支、打點38分，全壘打數和林泓育並列全聯盟第2，暫時落後朱育賢兩支；他曾在2015年、去年生日當天開轟，15年更以39轟改寫中職單季最多轟紀錄，今年期待再以壽星身分亮相拚一拚。

他表示，每年生日都是必經過程，也會檢視自己的成績，去年還不錯，今年比較不理想，目前打擊狀況比較不好。

至於有待加強之處，他說：「不是打不到，而是擊球點無法掌握。」

高國輝坦言，身體一直出現疲勞狀態，持續很久了，就是無法專注比賽、提不起勁，不知為何如此；他用「無解」解釋自己的狀況，生日想要保持低調，強調等到球隊奪下總冠軍再慶祝。

儘管如此，高國輝念小二的7歲兒子，還是很溫馨寫了生日卡片為送給老爸。他笑說：「生日兩字會寫，快樂用注音還拚錯，反而寫英文都OK。」

談到今年生日願望，高國輝很正經表示，希望腰圍小兩吋，這樣會好一些，很羨慕江少慶的身材，想要和他一樣。