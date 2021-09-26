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U23世界盃／中華隊27日對墨西哥 低肩側投林亭佑先發

中央社 / 台北26日電
林亭佑。 資料照(林亭佑／提供)
林亭佑。 資料照(林亭佑／提供)

U23世界盃棒球賽台灣代表隊今天與古巴交手，林昱珉先發投4.2局挨轟吞敗，陳聖平連2天敲安貢獻打點，但團隊打線熄火以1比2吞敗，明天對墨西哥隊棒次微調，低肩側投林亭佑先發。

台灣隊今天比賽首局有攻勢，曾宸佐選到四壞保送上壘，1人出局後陳聖平敲出二壘打、送回團隊第一分，但比賽後半段打線熄火，今天團隊僅敲出3支安打，沒能再添分數。

台灣隊5局還有得分機會，2人出局後曾宸佐選到四壞保送，張文賢敲出安打、陳聖平也選到四壞保送，滿壘時缺適時一擊，錯失追分機會；台灣團隊打線受制，團隊僅敲出3支安打，陳聖平連2場出賽敲安，昨天單場1安2打點，今天則也1安1打點。

台灣隊先發投手林昱珉前4局好投壓制，5局2人出局後出現不死三振、被敲2分砲失分，總計投4.2局失掉2分責失分，鄭浩均後援1.1局，飆速154公里、無失分，林昱珉承擔敗投。

台灣隊總教練吳思賢稱讚林昱珉今天投得很好，古巴隊實力佳，林昱珉年僅18歲面對成棒等級國際賽毫不怯場，反而給古巴隊很大的壓力，比賽輸贏關鍵還是細節，不死三振沒有處理好給古巴機會，但這就是棒球。

吳思賢表示，5局被古巴打的全壘打其實不扎實、是切到，只是打者有力量打得夠高，現場風大順風才飛出去了，比賽過程大家都很盡力，可惜結果運氣不在台灣這裡，明天打線棒次會再調整一下，希望打線發揮、目標搶進複賽。

台灣隊此次參賽依序擊敗德國、捷克，今天不敵古巴，明天碰上要挑戰連霸的地主墨西哥隊，墨西哥隊首場比賽不敵捷克，接著擊敗古巴、多明尼加，戰績與台灣同為2勝1敗，比賽將於台灣時間明天早上10時30分開打。

面對中南美洲剛猛球風，台灣將派出陰柔派低肩側投手林亭佑先發，林亭佑直到高中才開始接受正規棒球訓練，今年赴美打2021年大學夏季聯盟，總計11場出賽（1場先發），投21.1局戰績2勝1敗，出賽防禦率2.53。

林昱珉 陳聖平

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