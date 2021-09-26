U23世界盃／林昱珉不因年紀找藉口 感受更高層級強度

U23世界盃棒球賽台灣今天與古巴交手，18歲左投林昱珉成棒國際賽初亮相，5局不死三振後挨2分砲吞敗，賽後難掩失落；林昱珉不用年紀當藉口，感受越高層級打者細膩度和成熟度。

今年畢業於穀保家商、升上開南大學的左投林昱珉，為2019年U18世界盃青棒賽冠軍班底，升上成棒等級首度入選國家隊，今天在U23世界盃棒球賽先發對古巴隊。

林昱珉比賽前半段展現壓制力，首局雖然投出保送沒被敲出安打，2、3局都讓古巴隊打者3上3下，4局1人出局後被敲出安打，但力守不失分，5局2人出局後不死三振讓打者上壘，再被龔薩雷茲 （YuddielGonzalez）敲出2分砲，接著被敲安打退場。

林昱珉總計用74球投4.2局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、1次四壞保送，表現並不差，被敲全壘打失掉2分責失分，球隊終場以1比2吞敗，林昱珉承擔敗投。

林昱珉表示，5局出現不死三振沒有想太多，因為那一局感覺其實不錯，就是照著捕手的指示投，他自評今天出賽好的地方是，每局的第一個打者都可以成功抓到，好球也有先搶到、沒有太離譜的壞球。

至於不好的地方，林昱珉提到，變化球和直球的進壘角度有點偏高，容易讓古巴的打者打出強勁的滾地球或者平飛球，壞球偏多的原因，除了不適應投手丘，主因還是太亢奮，想要把成績投出來，太想要用力，身體反而不協調。

林昱珉雖然是此次台灣隊陣中年紀最小的球員，但國際賽經驗豐富，在U12、U15層級都有遇過古巴隊，他表示，明顯感受到U23層級的打者成熟度和選球細膩度提升。

成棒國際賽初亮相表現不差，林昱珉表示，不會因為年紀就覺得可以不要有壓力，在代表隊中也會請教旅美投手鄭浩均、王志庭等人，問一些面對更高層級賽事的經驗。