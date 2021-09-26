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日職／骨髓移植兩年獲邀開球 池江璃花子讚球場風景好

中央社 / 東京26日綜合外電報導
池江璃花子。（路透資料照）
池江璃花子。（路透資料照）

日本抗癌女泳將池江璃花子昨天受邀為職棒養樂多隊與中日隊賽事開球，恰逢她接受骨髓移植兩週年。池江在這一天穿上代表生日的74號球衣，說站在球場中央的風景真好。

日本每日新聞報導，曾在今年東京奧運游泳項目出賽的池江說，「站在球場正中央（投手丘）的風景真好，我想應該跟游泳一樣」。

昨天遞球給池江的是東奧日本棒球隊成員、為奪金做出貢獻的養樂多隊球員村上宗隆，兩人過去因為雜誌對談彼此認識，儘管村上在投手丘上遞球時有簡單提供建議，但池江說，「我太緊張了，幾乎不記得了」。

池江2019年2月被診斷罹患急性淋巴性白血病，之後住院約10個月，一直到2020年8月底才重返游池參賽，並在今年4月的日本錦標賽上奪得東奧參賽資格，宣告跨過罹癌難關。

池江昨天「登板」開球前在推特說，「（骨髓）移植到今天已經兩年，雖然目前身體已健康到幾乎忘了那時候的事，但我不會勉強自己，會慢慢前進，在這個應該紀念的日子參加開球儀式，加油」。

池江璃花子

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