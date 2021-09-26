快訊

習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨「為國家謀統一」

開箱影片／粉色迷人！實測iPhone 13「重度使用」 電量降這麼多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U23世界盃／中華打線熄火 林昱珉挨1轟掉2分敗給古巴

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
左投林昱珉。中央社
左投林昱珉。中央社

中華隊在U23世界盃棒球賽預賽第三戰面對古巴，先發左投林昱珉雖僅在5局下挨了一發兩分砲，但打線在首局得分後欠缺適時一擊，最終就以1：2吞下首敗。

林昱珉今天前4局成功壓制古巴打線，5局下卻遇到難關，2出局後先因不死三振讓對手上壘，接下來面對岡薩雷斯（Yuddiel Gonzalez）被轟出中外野全壘打，丟掉2分，隨後又被敲出安打，只好由鄭浩均接手投完最後1.1局。

與昨天戰局相同，中華隊在首局就得分，曾宸佐保送上壘，1出局後陳聖平的二壘打為球隊先馳得點，可惜接下來未再得分，5局上更一度攻占滿壘，最後全場留下7個殘壘。

林昱珉用74球投4.2局，被敲4支安打，包括一發全壘打，丟掉2分，有5次三振、1次保送，吞下敗投；鄭浩均後援1.1局，被敲1支安打，另有1次三振。

中華隊終止A組預賽2連勝，剩下兩場將在27日對地主墨西哥、28日對多明尼加，墨西哥目前1勝1敗，多明尼加1勝（與古巴之戰因雨延賽），墨多兩隊今天將交手。

中華隊 林昱珉

延伸閱讀

U23世界盃／陳聖平敲關鍵安 林昱珉將先發投古巴

U23世界盃／奪國際賽首勝 陳宇宏：想讓大家認識我

U23世界盃／「潛水艇」陳宇宏6局壓制捷克 中華隊2連勝

U23世界盃／莊陳仲敖先發5局飆9K 中華隊擒德拿下首勝

相關新聞

U23世界盃／中華打線熄火 林昱珉挨1轟掉2分敗給古巴

中華隊在U23世界盃棒球賽預賽第三戰面對古巴，先發左投林昱珉雖僅在5局下挨了一發兩分砲，但打線在首局得分後欠缺適時一擊，...

U23世界盃／4：1贏捷克 中華隊預賽2連勝

中華隊「潛水艇」陳宇宏出航，他在Ｕ廿三世界盃棒球賽對捷克隊之戰，先發六局僅被敲一安，與前旅美投手王志庭聯手壓制，合力以四...

中職／被葉總「調」過 徐若熙再進化

味全龍隊徐若熙昨晚面對「暴力猿」打線，生涯首次投滿六局，且僅失掉一分，雖然勝投飛走，但猿隊連六場出賽的豪勁出現疲態，龍隊...

中職／隔1259天再奪先發勝 陳鴻文：LUCKY

等了一二五九天拿到的先發勝，陳鴻文在七局無失分好投賽後連說了五次「LUCKY」，率領富邦悍將隊以四比○擊敗統一獅隊，總教...

中職／葉總調一下 徐若熙改變牛棚日找回150速球

一個小小更動，味全龍隊徐若熙今晚面對「暴力猿」打線，生涯首次投滿6局，且僅失1分，雖然勝投飛走，但龍隊最終仍靠著暴投、捕...

中職／投125球豪勁變沒勁 葉君璋想不到再見捕逸贏球

面對2：2平手局面，味全龍隊今晚靠著樂天桃猿隊救援投手豪勁失守，在9局下靠著再見捕逸以3：2贏球，總教練葉君璋坦言：「有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。