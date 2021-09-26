U23世界盃／中華打線熄火 林昱珉挨1轟掉2分敗給古巴

中華隊在U23世界盃棒球賽預賽第三戰面對古巴，先發左投林昱珉雖僅在5局下挨了一發兩分砲，但打線在首局得分後欠缺適時一擊，最終就以1：2吞下首敗。

林昱珉今天前4局成功壓制古巴打線，5局下卻遇到難關，2出局後先因不死三振讓對手上壘，接下來面對岡薩雷斯（Yuddiel Gonzalez）被轟出中外野全壘打，丟掉2分，隨後又被敲出安打，只好由鄭浩均接手投完最後1.1局。

與昨天戰局相同，中華隊在首局就得分，曾宸佐保送上壘，1出局後陳聖平的二壘打為球隊先馳得點，可惜接下來未再得分，5局上更一度攻占滿壘，最後全場留下7個殘壘。

林昱珉用74球投4.2局，被敲4支安打，包括一發全壘打，丟掉2分，有5次三振、1次保送，吞下敗投；鄭浩均後援1.1局，被敲1支安打，另有1次三振。

中華隊終止A組預賽2連勝，剩下兩場將在27日對地主墨西哥、28日對多明尼加，墨西哥目前1勝1敗，多明尼加1勝（與古巴之戰因雨延賽），墨多兩隊今天將交手。