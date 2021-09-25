中職／葉總調一下 徐若熙改變牛棚日找回150速球

一個小小更動，味全龍隊徐若熙今晚面對「暴力猿」打線，生涯首次投滿6局，且僅失1分，雖然勝投飛走，但龍隊最終仍靠著暴投、捕逸跑回再見分，以3：2擊敗樂天桃猿隊，。

徐若熙開賽連抓13個出局數，直到5局上才被朱育賢敲出二壘打破功，6局上則是被嚴宏鈞、林立的兩支二壘打，丟掉唯一一分，總計75球投完6局，被敲3支安打，另有6次三振，可惜退場時的領先在8局上被追平，無緣勝投。

總教練葉君璋對徐若熙表現評分「很完美」，也透露願意讓徐若熙突破設定的「5局限制」，原因在於用球數精簡，「他投得很好，讓他體會一下投到6局的感覺」。

徐若熙與前一場投3局失4分相比，今天面對聯盟打擊最猛的猿隊卻能投滿6局，他說：「對方比較積極攻擊，我就往好球帶進攻，讓守備去處理，節省球數、把局數拉長，6局投到太甜的位置被抓到。」

另一大原因就是牛棚日的調整，總教練葉君璋表示，徐若熙過去習慣先發前一天練投，「這樣先發當天比較容易疲勞，但他認為比較能抓到感覺，建議他改成前2天練投，看得出來今天狀況不錯」。