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中職／投125球豪勁變沒勁 葉君璋想不到再見捕逸贏球

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊後援投手豪勁。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊後援投手豪勁。記者季相儒／攝影

面對2：2平手局面，味全龍隊今晚靠著樂天桃猿隊救援投手豪勁失守，在9局下靠著再見捕逸以3：2贏球，總教練葉君璋坦言：「有點想不到。」

龍隊今天靠著朱祥麟在2局下的二壘打，攻下2分先馳得點，先發投手徐若熙也有著6局失1分的好投，但在8局上被猿隊追平。

9局下面對猿隊守護神豪勁，李凱威先敲出安打，但在一壘被牽制出局，龍隊用完最後一次挑戰權未能挽回，但接下來曾陶鎔被觸身、吉力吉撈．鞏冠攻勢再起，接下來豪勁出現暴投，捕手嚴宏鈞傳三壘原本判定刺殺出局，但葉君璋向主審詢問後，裁判決定啟用電視輔助判決，改判安全上壘。

龍隊在二、三壘有人局面下，最終靠著嚴宏鈞的捕逸得分，葉君璋表示：「有點想不到，不過比賽什麼事都可能發生。」

至於9局下的「額外」挑戰，葉君璋解釋，畢竟是滿接近的判決，因此上場詢問，「最終還是裁判的權利」。

豪勁投了0.2局吞敗，這中間還等待了兩次、加起來約15分鐘的電視輔助判決，在「加班周」毫無喘息空閑，豪勁從9月18日開始，猿隊的6場比賽都登板出賽，這8天裡，總共投了6.1局、125球。

葉君璋 嚴宏鈞 樂天桃猿

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