中職／連6場出賽 豪勁砸鍋送龍隊止4連敗

味全龍隊今天靠著徐若熙6局失1分的好投，打完8局與樂天桃猿隊戰平，9局下龍隊靠著猿隊後援投手豪勁暴投跟捕手捕逸，跑回再見分，以3：2拿下勝利，終止4連敗。

徐若熙今天面對暴力猿打線，開賽連抓13個出局數，直到5局上1出局後，才被朱育賢敲出二壘打，6局上則是被嚴宏鈞、林立的兩支二壘打，丟掉唯一一分。

6局投完用了75球，徐若熙退場休息，這是他生涯第一次投到6局，也是第一次的優質先發，僅被敲3支安打，投出6次三振，防禦率下降到2.40。

由於動過手術加上第一個完整球季，龍隊今年對徐若熙用球數、局數受到嚴格控管，今天之前，最多僅投到5局，單場最高用球數則是86球。

徐若熙退場時，龍隊以2：1領先，但猿隊在8局上面對林逸達攻上三壘，廖健富再從接手的田澤純一手中敲出高飛犧牲打，追平比數。

猿隊先發投手陳冠宇則投出返台以來最多的7次三振，用104球投完5局，雖然投得跌跌撞撞，被敲7支安打，另有3次保送，丟掉2分，防禦率下降到4.88，最終無關勝敗。

9局下又看到熟悉面孔，猿隊救援投手豪勁連續6場出賽，龍隊靠著觸身球、安打攻占一二壘，不料豪勁在面對代打的劉時豪先暴投1次，捕手撿起球後牽制三壘，原判出局，電視輔助判決改判，變成二三壘有人，結果嚴宏鈞一次捕逸，讓龍隊跑回再見分。