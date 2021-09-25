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中職／林益全下一步2000安 史上安打王順其自然就好

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
林益全。圖／富邦悍將隊提供
林益全。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊林益全以最速的步伐，完成1800安里程碑，生涯堪稱「紀錄製造機」的他，回顧這一路走來卻說不容易，「我到現在打了13年，這一路打下來，真的…好困難。」

林益全賽前已累積1798支安打，只缺雙安完成紀錄，今天先在第3局從統一獅隊洋投猛威爾手中敲出安打，第7局再從吳承諭手中敲出單場第2支安打。

中職前3位完成生涯1800安的打者，分別為張泰山（2134）、彭政閔（2044）、高國慶（1803），最年輕紀錄為張泰山的35歲又197天，最速紀錄則為彭政閔的1549場、6418打席、5312打數。

林益全今天完成1800安，年紀為35歲又318天，無緣突破張泰山的最年輕紀錄，但1396場、5878打席、5285打數全數改寫「恰恰」的成績。

談到下一個目標，林益全說：「當然是往2000安邁進」，至於中職安打王的紀錄最高峰，他說順其自然，「不會刻意去想，我覺得個人紀錄慢慢去挺進，這兩場贏球，我覺得才是最開心的事，比起那些需要時間的紀錄，短期我們需要多贏球。」

林益全保有多項紀念性安打的最速紀錄，長期健康、穩定的生涯是他的本錢，他也說：「職業球員每年遇到的因素太多，能不能穩定出賽？還要保持一定的成績，真的是滿困難的。」

林益全 張泰山

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