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中職／隔1259天先發勝 陳鴻文無厘頭回：高中都畢業了

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陳鴻文。圖／富邦悍將隊提供
陳鴻文。圖／富邦悍將隊提供

暌違1259天，陳鴻文再嘗先發勝投的滋味，今天面對統一獅隊先發7局無失分，富邦悍將隊終場以4：0賞給獅隊3連敗，陳鴻文賽後一聽先發勝的等待天數，直呼：「哇！高中都畢業了。」

陳鴻文此役先發7局共用99球，被敲8安打、無失分，沒有任何保送，轉任先發以來5場全數投滿5局，在這個位置上勝任愉快。

總教練洪一中指出，「鴻文最主要的武器就是控球，好球率算高，在壘上有人時，有控球就比較有危機處理能力，今天守備也不錯，運氣也不錯。」

就連陳鴻文談到這場比賽，也連用了5次「lucky」，他表示被打8支安打算多，被打出去的球也算強勁，「就是要靠守備，我一個人不可能完成比賽。」他指出，盡量把球控在不好打的位置，讓守備幫助自己，也把局數拉長。

陳鴻文第3局面對陳重廷的打席，將正面強襲球直接收進手套，接完球還露出燦笑，他談到這球也很驚喜，「喔！那球我投出去，我看球是從這邊來，我以為是打到後過去了，結果是進到我手套，就是lucky。」

賽後被問到對前一場先發勝的記憶，陳鴻文還有約略的印象，說出地點發生在洲際球場，聽聞日期是2018年4月15日，距今已超過3年，無厘頭說出都足夠高中畢業了。

久違的先發勝，陳鴻文說自己的感覺真的還好，「我真的還好，球賽有贏就好，自己有沒有勝投不是那麼重要。」

在悍將隊先發輪值有難時，陳鴻文完美扛下重任，洪總也說當初和他溝通轉先發時，「他也是很客氣說，只要可以出賽都可以，事實上是他下半季先發到現在，表現都不錯，我是希望他可以持續下去。」

獅隊猛威爾先發5局被敲6安打，有4安集中出現在第3局讓他丟掉3分，先是林哲瑄突襲短打點出內野安打，林益全跟進敲安，范國宸的二壘打先掃回1分，張進德再敲2分打點安打，成為獅隊輸球的致命一局。

陳鴻文 陳重廷

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