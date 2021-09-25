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中職／林益全1800安史上第4人 最速紀錄但破不了最年輕
富邦悍將隊林益全再「解鎖」一項生涯里程碑，今天在第7局從吳承諭手中敲出二壘打，是他的生涯第1800安，為中職史上第4人，1396場、5878打席、5285打數皆是最速紀錄。
林益全賽前已累積1798支安打，只缺雙安完成紀錄，今天先在第3局從統一獅隊洋投猛威爾手中敲出安打，第7局再補上單場第2支安打。
中職前3位完成生涯1800安的打者，分別為張泰山（2134）、彭政閔（2044）、高國慶（1803），最年輕紀錄為張泰山的35歲又197天，最速紀錄則為彭政閔的1549場、6418打席、5312打數。
林益全今天完成1800安，年紀為35歲又318天，無緣突破張泰山的最年輕紀錄，但3項最速紀錄都突破「恰恰」的成績。
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