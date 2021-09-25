日職／王柏融2支0碰左投被換下 吳念庭唯一上壘靠保送

兩位台灣旅日野手今天都先發出賽，都未能敲出安打，吳念庭憑藉保送推進連9場上壘，王柏融則在2打數沒有安打、製造3個出局數後，在面對左投的打席遭到代打換下。

火腿隊今天以2：4輸給軟銀隊，王柏融擔任先發第5棒、指定打擊，第1打席面對石川柊太的148公里外角直球揮空遭到三振，第2打席在近藤健介敲出安打後，王柏融「補」上雙殺打消滅壘上隊友，結束火腿該局攻勢。

軟銀在第6局換上左投嘉彌真新也面對左打，近藤健介先敲二壘打帶有1分打點，王柏融則是遭到代打換下，此役以2支0作收，賽後打擊率2成35。

西武隊以1：3不敵羅德隊之戰，吳念庭擔任先發第7棒、左外野手，3打數沒有安打，僅在第6局選到保送，維繫連續9場都有上壘，賽後打擊率2成61。