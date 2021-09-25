中職／3寶都選10月24日出生 陳凱倫：蛋糕一次買

富邦悍將隊陳凱倫花了10年，來到距離生涯500安只剩兩步的距離，若無意外場次將寫下史上第二慢紀錄，他近期還有喜事即將上門，雙胞胎女兒預計在10月24日出生，家裡3個小孩生日都同一天，他笑說：「剛好蛋糕一次買、禮物一次買，爸爸（他自己）的生日順便過。」

陳凱倫的兒子哈哈在前年10月24日出生，由於第一胎是剖腹產，目前太太肚子裡的雙胞胎也必須剖腹產，醫生給夫妻倆的選擇日期是10月21到28日之間，24日正好沒有悍將隊的比賽，且又與兒子生日同一天，日子就這麼定了下來。

陳凱倫說：「哈哈的兩歲生日，就在醫院跟我們一起過，三個都10月24日，剛好蛋糕一次買、禮物一次買。」至於10月31日生日也鄰近的自己，就當作是「順便」慶生。

在女兒出生後，陳凱倫一家將有4個天蠍座，陳凱倫說老婆是不會抗議，「因為我和我兒子還滿貼心的，但以後多了兩個女兒，不知道會變怎樣，說不定會變我們兩個男生比較會被欺負。」

陳凱倫近期還有職棒生涯里程碑即將達陣，目前距離500安僅差2支，而他的10年一軍生涯、合計706場出賽，達陣500安的歷時場次將會是史上第二慢，只會贏過蔡建偉的742場。

陳凱倫自己知道500安累積速度慢，但沒想到慢成紀錄，他也自知身為守備組，有時是比賽後段上場守備，不見得會有打席，場次速度自然慢人一截。

「我的角色在於守備組，安打當然越多越好，但是我沒有特別追求這個。」陳凱倫說：「換個角度想，只有守備能力很好的選手，可以打到這個數字，也算一個不簡單的里程碑了吧！」

能以守備組的身分在職棒打滾10年，他說這是對自己很肯定的一點，「需要人時會想到我，但我要做到更好，相對來說，我的上場機會不多，這個位置比較不容許失敗，因為可能就沒有機會了。」