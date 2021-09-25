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中職／經歷高低潮王牌投手養成必經 古林睿煬設下百局目標

中央社 / 新北25日電
中職統一獅隊投手古林睿煬本季2度遇到手指破皮的狀況，9月歸隊2場先發都沒能投滿5局，古林睿煬坦言身體開始有點疲勞，但設目標盼能投滿百局。 聯合報系資料照
中職統一獅隊投手古林睿煬本季2度遇到手指破皮的狀況，9月歸隊2場先發都沒能投滿5局，古林睿煬坦言身體開始有點疲勞，但設目標盼能投滿百局。 聯合報系資料照

中職統一獅隊投手古林睿煬本季2度遇到手指破皮的狀況，9月歸隊2場先發都沒能投滿5局，古林睿煬坦言身體開始有點疲勞，但設目標盼能投滿百局，總教練林岳平將這視為養成球隊王牌必經過程。

中職統一獅隊極力養成的21歲年輕投手古林睿煬，本季一軍出賽兩度因為手指破皮中斷，8月底手指破皮、9月中才又歸隊，9月2場先發出賽，分別投4局失3分責失分、4.1局失2分責失分，皆無關勝敗。

林岳平表示，古林睿煬年輕，以其能力，未來勢必是球隊本土前兩號的先發投手，今年有好的時候，也有遇到低潮、再慢慢爬起來的過程，也可以讓他學習經驗成長，是養成王牌球員必經的過程。

古林睿煬坦言，過去沒有過手指破皮的問題，剛開始遇到破皮，恢復後首場出賽其實會怕怕的，但現在上場投球，不會特別閃躲，配球上也沒有什麼調整，如果再遇到破皮、只能面對它。

談起9月2場先發的狀況，古林睿煬表示，感覺不像開季可以順暢的丟出很快的球，要很出力催才行，現在身體有一點疲勞，但球季過程中沒辦法增強什麼、只能輔助，想辦法減緩肌肉掉的程度。

古林睿煬目前職棒生涯在二軍單季最多投到61.1局，今年一軍投球局數也已經到60局，古林睿煬替自己設下目標，直言已經進到球隊蠻久了，希望可以單季至少投到80局、目標100局，「這是理論上我應該要做到的事情，這樣對球隊比較有貢獻」。

古林睿煬 林岳平 統一獅

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