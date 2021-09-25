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中職／三小龍見習！曹祐齊無懼壓力 吳秉恩拚季末一軍

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊三名新秀投手到一軍隨隊「見習」，左起為吳秉恩、曹祐齊、張鈞守。記者季相儒／攝影
味全龍隊三名新秀投手到一軍隨隊「見習」，左起為吳秉恩、曹祐齊、張鈞守。記者季相儒／攝影

味全龍隊昨天拉上三名新秀隨隊「見習」，體驗一軍張力，曹祐齊做好「興趣變工作」的心理準備，吳秉恩更立下季末升上一軍的目標。

曹祐齊是龍隊選秀第二指名，就讀大理高中時曾一度改當二刀流，曹祐齊表示，加盟後以適應職業環境為主，「目前是以投手為主準備，（打擊方面）如果球隊有安排再調適」。

面對職業領域，曹祐齊有個前職棒球星老爸曹竣崵當參謀，曹祐齊表示：「他有提醒我，棒球現在變成我的工作，要換個角度去看，對自己負責，一軍的位置就這麼多，隊友其實就是同事，有機會要好好把握。」

身為球星二代，在職棒表現難免受到外界關注，曹祐齊認為有好有壞，壞處是，如果落入低潮，要擺脫不容易，但另一方面來說，「既然大家看好，就不能讓大家失望，更要做好」。

平鎮高中畢業的吳秉恩是龍隊第四指名，年紀輕經就將升上一軍列為今年目標，他說：「因為相信自己有那個實力。」

同隊的平鎮學長徐若熙是吳秉恩的學習目標，吳秉恩最欣賞徐若熙在職棒場上展現的霸氣，高中時差了兩屆，不太敢跟學長聊天，昨天立刻找機會請教，也跟著今天要先發的徐若熙，觀察他如何準備登板。

南英商工的張鈞守以第五指名加盟龍隊，直呼：「圓了一個棒球夢。」高中時期最快球速147公里的他，進入職棒繼續加強腿部力量，希望強化球速、穩定度。

拉上這三名投手隨隊，一軍總教練葉君璋意義在讓他們感受一軍氣氛，「下次再回到天母主場，就換野手上來。」

曹祐齊、張鈞守預計以先發培養，吳秉恩則視情況安排，聽到吳秉恩想拚一軍，葉總說：「這是好事，不過球季剩沒幾場，要是對他個人、球隊有幫助，而且不會受傷情況下，才會考慮。」

徐若熙 棒球 平鎮高中

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