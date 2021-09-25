中職／最具份量壘指 郭俊佑遇傷兵當人肉擔架

身為全中職最具份量的一壘指導教練，統一獅隊郭俊佑在23日的賽事，直接將跑一壘拉傷的老將潘武雄背下場，噸位派上用場，他坦言從選手生涯退役後，一個月內就見證體重破百。

潘武雄日前完成生涯1200安，但同一場賽事就在8局跑一壘拉傷，將在下周一到醫院評估，目前確認是輕微拉傷，總教練林岳平不覺得是好消息，「都是壞消息，至少要休1個月。」

潘武雄當時擊出的內野滾地球，成為該局第3個出局數，不需休息區內其他人員支援，郭俊佑直接負責把他背下場，他說：「自己當選手時遇過這種狀況，知道一瞬間拉到的感覺，不適合讓選手再走下來，我就直接背了。」

官網登錄「僅」82公斤的潘武雄，體重絕對在郭俊佑的負擔範圍內，印象中背過最重的選手，他回憶：「以前背過老鄧（鄧志偉），老鄧也背過我。」郭俊佑表示，當選手時有次在守備時受傷，鄧志偉從中外野把他背回到休息區，背到一半就忍不住喊重。

郭俊佑選手時期體重約92公斤，當教練後的體重變化很大，退下來後的一個多月量體重，就看到數字破百，運動量不比當選手時期，但一樣喜歡吃東西，自然比較難控管體重，他笑說：「自己的嘴巴要節制一下」。