中職／施冠宇曾懷疑無法再走職棒路 把握機會享受棒球

中職統一獅隊野手施冠宇二軍好表現，但目前在一軍還沒能打出成績，施冠宇坦言多少會擔心失去機會，但走過挫折病痛的低潮，一度覺得無法再走棒球路，「可以站在這舞台、就是享受棒球」。

中華職棒統一獅隊野手施冠宇2018年選秀落選，以自主培訓球員身分展開職棒路，2019年身體不適發現是甲狀腺亢進，剛開始發病時需要一天吞12顆藥壓制病情，也因為病情反覆，2019、2020年球季都在二軍。

施冠宇今年二軍出賽成績不錯，24場出賽總計66打數敲出25支安打，包括3發全壘打，打擊率3成79，獅隊陣中野手潘武雄因為拉傷下二軍，施冠宇也被拉上一軍，昨天回到一軍首場出賽總計4打數吞下2次三振。

施冠宇表示，還在適應一、二軍投手強度的落差，上到一軍後碰上像王維中（味全龍）、德保拉（中信兄弟）這種等級的投手，速球比較明顯跟不上，也希望逐步修正調整，找到可以在一軍生存的節奏。

施冠宇今年開季從一軍出發，打了5場比賽下到二軍蠻長一段時間，施冠宇表示，好不容易機會來了，當然擔心表現不好就會錯過，但現在已經可以看比較開，「我可以站在這個舞台，就盡力展現自己的實力」。

這幾年職棒路走得並不順，過去業餘時期身體沒有甲狀腺亢進的情形，施冠宇表示，可能剛進到職棒時給自己太大的壓力，在最低潮時甚至有過「感覺好像沒辦法繼續走這條路的想法」，施冠宇現在轉念，想太多也沒有用，「現在的我，就是享受棒球，結果不好，我也享受這段過程」。