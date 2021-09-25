中職／紐那斯返台無下文？ 洪總：沒聽說

富邦悍將隊今天證實新洋投迪倫即將抵台，但礙於還需14加7天隔離程序，對於悍將隊戰力緩不濟急，總教練洪一中也說：「到了再說，還有3個禮拜，之後再了解。」

悍將隊本季陸續走了5位洋將，目前陣中只剩羅力、優瑪，先發輪值漏洞頗大，這段時間仰賴本土先發投手撐起來；直到近日中職洋將專案獲得通過，各隊洋將來台終於動起來，悍將隊也在今天證實南非籍洋投迪倫將於明天抵台。

被問到對迪倫的初步了解，洪一中表示，「到了再說，還有3個禮拜，之後再了解，沒關係啦！」另一名補強洋砲也一直都有計畫，「飛機到了再講」。

洋砲紐那斯先前因岳母確診新冠肺炎而緊急返鄉，當時透露期望能再返台助陣，但目前球團並未有後續消息，洪總坦言：「沒聽說」。