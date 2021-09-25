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中職／鞏冠出賽滿月火力旺 葉總直呼：對的選擇

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠自8月25日初登板到今天剛好一個月，敲出5發全壘打已衝上隊內第一。 記者林伯東／攝影
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠自8月25日初登板到今天剛好一個月，敲出5發全壘打已衝上隊內第一。 記者林伯東／攝影

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠自8月25日初登板到今天剛好一個月，敲出5發全壘打已衝上隊內第一，對球隊火力有相當大提升，總教練葉君璋直呼：「對的選擇。」

龍隊在今年季中選秀會以第一指名選擇前旅美捕手鞏冠，20日簽約加盟後，25日上場開打就敲出生涯首轟，昨天的滿貫砲更一度帶起逆轉希望，葉總回頭看，認為當時的選擇是對的。

龍隊昨天面對樂天桃猿隊，原本以2：8落後，直到9局下鞏冠敲出滿貫砲，再度炒熱氣氛，黃柏豪的深遠飛球以一線之隔變成界外，沒機會扳平比數，以6：8落敗。

鞏冠表示：「當下沒想太多，滿相信自己的實力，盡量掌握對方失投球，大膽揮棒。」這一棒也打破原本的安靜氣氛，鞏冠說：「希望可以激勵隊友，最後雖然還是有點可惜，但是大家表現都很棒。」

鞏冠目前出賽21場，敲出20支安打，5發全壘打與赫雷拉並列龍隊最多，另有16分打點，打擊率2成47，鞏冠表示，剛加入中職時，狀況沒有很好，「但我一直相信自己，相信好的事情會回到我身上。」

剛開始龍隊設定鞏冠打第3棒，不過近期以第4棒為主，打4棒的15個打數敲出6支安打，包括2轟，打擊率高達4成，在3棒打擊率則是2成12，66打數14支安打。

「可能跟背號有match（搭配）到。」穿著4號球衣的鞏冠笑說：「心情上感覺比較順手一點，過去在美職也是打4、5棒居多。」

樂天桃猿

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