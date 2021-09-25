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中職／「都是漂亮壞球」 餅總認為胡智為投不差但要適應

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
總教練林岳平認為胡智為的投球內容並不差，壞球都是「很漂亮的壞球」。 圖／統一獅隊提供
總教練林岳平認為胡智為的投球內容並不差，壞球都是「很漂亮的壞球」。 圖／統一獅隊提供

統一獅隊投手胡智為昨天的先發再度踢到鐵板，面對中信兄弟隊投6局失4分，吞下第3敗，第2局開局連續2次保送成為致命傷，總教練林岳平認為他的投球內容並不差，壞球都是「很漂亮的壞球」，對於好球帶的不適應，「餅總」直言：「他要去適應，這是中華職棒」。

頂著大聯盟資歷，胡智為在中職的前6場出賽（5場先發），取得1勝3敗、防禦率5.00，成績不算好。

昨天一戰對兄弟在第2局丟掉2分，胡智為的失血導因於開局兩次保送，接著讓江坤宇打向左外野越過蘇智傑防區，同場先發的對手又是兄弟超強洋投德保拉，讓比賽更難贏。

林岳平指出，胡智為第2局內容並不差，「球控制很到位，差一顆球的壞球，確實是壞球，但是位置很刁鑽。」

他透露，當下都有透過畫面去看，到底是不是壞球，得到回報7、8成都是壞球，但是位置很漂亮，「不能說他因為保送掉兩分投不好，這兩個打席內容確實不差，只是沒拿到出局數，無人出局連續兩個保送，至少要掉1分的。」

胡智為在接近的球未獲青睞後，場上情緒明顯波動，林岳平認為，「他要去適應，這是中華職棒，無法幫他做什麼，如果因為這樣他很難投，那是不是要在兩壞球前就讓打者揮棒、產生結果，不需要每個打席都投到2好3壞。」

胡智為 林岳平 中華職棒

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