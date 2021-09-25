中職／歐飛登因「想家」離隊 猿隊顧好剩下三洋投

樂天桃猿隊歐飛登離隊返美，副領隊藍天勇坦言原因就是：「想家了。」剩下三名洋投霸林爵、豪勁、狂威都有保持溝通，「目前沒有想家的想法」。

歐飛登昨天對戰味全龍隊6局失2分拿下勝投，成為在中華職棒的最後一戰，藍天勇表示，歐飛登上周就有表達離隊想法，「畢竟今年球季拉長，以往洋將家人還可來台，現在隔離增添難度，難免會想先離開」。

樂天桃猿隊副領隊藍天勇。記者季相儒／攝影

今年球季因為疫情中斷2個月，例行賽賽程排到11月，對離家在外的外籍選手來說，確實是一項心理負擔，加上疫情關係，入境程序變複雜，藍天勇表示：「找洋將確實比較辛苦，但各隊都一樣。」

歐飛登戰績8勝2敗，是猿隊勝投最多的投手，總教練曾豪駒表示：「少一個很穩定的投手，當然可惜，但還是尊重他的意願。」

留下的先發輪值空缺，預計下周由目前在二軍的狂威遞補，雖然前兩場在一軍先發8局丟掉11分，不過近期也在二軍先發了兩場，最近一次在23日，投6局失4分（2分責失），曾豪駒認為，狂威剛來還在適應，「經過這4次先發調整，相信會好轉」。

洋將總數由4變3，藍天勇表示，球隊這邊也還是有在觀察其他外籍球員，「詳細要等確定才會公布」。