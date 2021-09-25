日職／陽岱鋼季後離隊機率高 日媒稱羅德、火腿可能有興趣

將滿35歲的陽岱鋼與讀賣巨人的5年15億日圓合約今年季後到期，日本媒體普遍認為他離隊的機率很大，並推測日職仍會有多支球隊希望爭取陽岱鋼加入，其中羅德和火腿都被點名。

朝日新聞《Aera.dot》報導，相較於簽約時聲勢浩大，陽岱鋼這5年來的表現有如天壤之別，是一筆對球團或是球員本人而言都失望的FA簽約。

一支在東京球隊的編制負責人表示，陽岱鋼過去為內野手出身，是一名活棋，會是好用的後備球員，將會吸引多支球隊有興趣爭去。他說：「雖然他不會和巨人續約，但應該還是有在檯面下觀察陽岱鋼的球團，他的守備和腳程感覺沒有衰退，打擊方面雖然對到央聯投手有點辛苦，但對到過去在洋聯的投手應該還可以，也可以擔綱DH，會有長打和意外一擊的功效。」

該文也點名一些可能爭取陽岱鋼加入的球隊，其中又以羅德的可能性最高，文章寫道：「本季羅德在全力爭冠，但他們現在可依靠的右打者只有洋砲萊爾德（Brandon Laird）和中村獎吾，若能加入陽岱鋼可增添打線深度，且若起用陽鎮守中外野，羅德的外野陣容可說是日職數一數二。」

也有東京電視台的人士認為，陽岱鋼重回火腿隊機率不是0，加上新球場又要開幕，迎回陽岱鋼甚至可改善火腿球團的形象，並提出可以開給陽岱鋼年薪低、但激勵獎金高的合約，激發他的鬥志。