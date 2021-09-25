快訊

教育部道歉了！81校、2.5萬筆學檔資料遺失 持續搶救中

連日0案例有望分區降級？ 陳時中回應了

中職／已接種兩劑疫苗 悍將新洋投迪倫26日抵台

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天宣布新洋投迪倫將於26日抵台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天宣布新洋投迪倫將於26日抵台。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天正式宣布外援抵台，南非籍投手迪倫（暫譯，全名為Dylan Unsworth）將披上悍將隊戰袍，他已完成兩劑疫苗接種，並順利取得工作簽證及PCR檢測陰性證明，預計明天抵台，待完成後續的居家隔離等防疫程序即向球隊報到。

領隊蔡承儒表示，希望他能盡快適應中職舞台，發揮自己最佳表現，幫助球隊爭取佳績。

出生於南非的迪倫今年28歲，身高185公分、體重79公斤。曾代表南非參加過2009年世界盃棒球賽、2013及2017年世界棒球經典賽資格賽，以及2019年歐非區奧運資格賽，擁有豐富的國際賽經歷。

迪倫的職棒生涯則自2010年加入美職水手隊展開，控球穩定是他最大的特點，累積9年小聯盟生涯有156場出賽、773局，其中四壞球保送場均僅1.4次、三振則場均有7.3次，兩端表現相當穩定，最高層級到達3A。

迪倫於2018年季末轉戰委內瑞拉聯盟及澳洲職棒，今年則在墨西哥聯盟出賽，本季在墨聯共有8場出賽，更在5月投出一場無安打比賽，寫下4勝0敗戰績、防禦率2.57，WHIP維持在1以下，迪倫不僅是韋拉克魯斯紅鷹隊的王牌投手，也相當受球迷喜愛，球隊在得知他將啟程前往亞洲職棒延續個人職棒生涯，特別為他舉辦一場簽名歡送會與當地球迷道別。

雖受到疫情的影響衝擊，但悍將隊積極補強作業從不間斷，今天宣布再補上一名外援投手戰力，將歡迎首次來台效力的迪倫加入，球團期許他能在最短時間融入團隊，以自身豐富的職棒經歷幫助團隊一起爭取最高榮譽。

棒球 蔡承儒 富邦悍將

延伸閱讀

日再贈50萬劑AZ疫苗今抵台 陳時中：累計390.4萬劑

日本第五度捐贈 50萬劑AZ疫苗抵台

日本贈50萬劑AZ疫苗下午抵台 謝長廷送機鞠躬道謝

NBA／維金斯堅持不接種疫苗 聯盟否決宗教豁免權

相關新聞

中職／歐飛登家庭因素返美 猿隊少掉「最好投手」

樂天桃猿隊外籍投手歐飛登（Dillon Overton）昨天才繳出6局失2分的優質先發，拿下本季第8勝，今天球團發出公告...

中職／已接種兩劑疫苗 悍將新洋投迪倫26日抵台

富邦悍將隊今天正式宣布外援抵台，南非籍投手迪倫（暫譯，全名為Dylan Unsworth）將披上悍將隊戰袍，他已完成兩劑...

U23世界盃／陳聖平敲關鍵安 林昱珉將先發投古巴

U23世界盃棒球賽台灣代表隊今天與捷克交手，陣中2名旅外野手陳聖平、鄭宗哲打擊發揮，帶動攻勢，台灣以4比1擊敗捷克，明天...

U23世界盃／奪國際賽首勝 陳宇宏：想讓大家認識我

U23世界盃棒球賽台灣代表隊今天派出低肩側投陳宇宏先發，陳宇宏國際賽初體驗展現大將之風，投6局僅被敲出1支安打、無責失，...

U23世界盃／「潛水艇」陳宇宏6局壓制捷克 中華隊2連勝

中華隊在U23世界盃棒球賽以4：1擊敗捷克隊，「潛水艇」陳宇宏投6局僅被敲1安，與前旅美投手王志庭聯手壓制，在A組預賽取...

中職／「統一獅．中山情」未演先轟動 1支全壘打捐5萬元

台南棒球場在9月29日將上演統一獅對味全龍賽事，特舉辦「統一獅．中山情」敬師活動，除中山國中啦啦隊演出、市長黃偉哲開球，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。