U23世界盃／陳聖平敲關鍵安 林昱珉將先發投古巴

U23世界盃棒球賽台灣代表隊今天與捷克交手，陣中2名旅外野手陳聖平、鄭宗哲打擊發揮，帶動攻勢，台灣以4比1擊敗捷克，明天與古巴隊交手，將派出18歲左投林昱珉先發。

U23世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣預賽第2戰與捷克隊交手，攻勢集中在前半段，首局曾宸佐率先敲出安打，王榆銓靠著對手失誤上壘，陳聖平二壘打一棒送回2分，鄭宗哲也敲出安打添分，2人出局後沈朕清敲出二壘打延續攻勢，林軒逸補上安打，送回團隊第4分。

教練團寄望2名旅美野手加入活化打線，陳聖平今天單場1安2打點，為勝利打點，鄭宗哲也有1安1打點，有效串聯攻勢，總教練吳思賢說，陳聖平第1局的安打很重要，帶起了全隊的氣勢，也是教練團期待看到的結果。

U23世界盃棒球賽台灣代表隊25日與捷克交手，旅外野手鄭宗哲有1安1打點，有效串聯攻勢，台灣以4比1擊敗捷克。 圖／中華棒協提供

台灣隊今天攻勢集中在前半段，吳思賢表示，捷克隊後半段派上左投登板，因為太陽光影響，外野亮、內野暗，左投出手剛好背光，打者不好看球路，後面還有2場同時間舉行的比賽，是需要多注意的部分，要把握機會在比賽前半段多搶分數。

陳聖平表示，雖然比較晚跟球隊會合，但許多隊友去年都有一起打未來之星對抗賽跟爆米花棒球聯盟，默契上搭配沒有問題，自己在打擊的部分還要再把擊球的延伸做好，希望替球隊勝利有更多貢獻。

台灣隊今天派出低肩側投投手陳宇宏先發，總計投6局僅被敲出1支安打、失掉1分非責失分，拿下個人國際賽首勝，王志庭後援1局飆2K、無失分，替球隊守住勝利；陳宇宏表示，賽前有看捷克隊與墨西哥隊的比賽，加上情蒐資料幫忙，才能投出好表現。

台灣隊接連擊敗德國、捷克，明天早上6時將與古巴隊交手，派出18歲左投林昱珉先發，林昱珉是2019年U18世界盃棒球賽冠軍班底，明天的比賽也將是他成棒國際賽初體驗。