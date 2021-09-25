U23世界盃／奪國際賽首勝 陳宇宏：想讓大家認識我

U23世界盃棒球賽台灣代表隊今天派出低肩側投陳宇宏先發，陳宇宏國際賽初體驗展現大將之風，投6局僅被敲出1支安打、無責失，拿下勝投，他對自己表現滿意，「想讓大家知道我是誰」。

U23世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣代表隊今天與捷克隊交手，派出首度披上國家隊戰袍的低肩側投投手陳宇宏先發，先前總教練吳思賢就曾提過，陳宇宏的球看起來好打、但打不好，陳宇宏陰柔球路今天在投手丘上也展現壓制力。

今天開賽陳宇宏連抓9個出局數，直到4局才投出四壞保送、被敲安打讓對手攻占得點圈，面對危機連飆2次三振、沒有失分，6局因為隊友守備失誤、接連滾地球失掉1分。

陳宇宏今天總計用77球投6局，僅被敲出1支安打，投出6次三振，失掉1分非責失分，率隊以4比1擊敗捷克，也拿下個人國際賽首勝，他對自己的表現滿意，提到今天對捷克投球策略是「不閃躲」，不要造成不必要麻煩。

台灣隊總教練吳思賢表示，陳宇宏今天投得很好，發揮平常應有的實力，過去比較沒有人注意到他，他也用國際賽機會證明自己的實力。

首度入選國家隊、在國際舞台上投出好表現，陳宇宏表示，「想要藉由這個機會讓更多人肯定我、讓大家知道我是誰」，至於棒球生涯的目標是打職棒。