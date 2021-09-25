U23世界盃／「潛水艇」陳宇宏6局壓制捷克 中華隊2連勝

中華隊在U23世界盃棒球賽以4：1擊敗捷克隊，「潛水艇」陳宇宏投6局僅被敲1安，與前旅美投手王志庭聯手壓制，在A組預賽取得2連勝。

陳宇宏的下勾投球姿勢是一大利器，今天前3局連續解決9人次，4局雖然有保送、安打出現危機，但也用3次三振凍結跑者。

陳宇宏唯一失分在6局上，捷克首名打者的觸擊短打造成捕手暴傳一壘，形成二壘有人，再靠著犧牲打上三壘，隨後再一個滾地球推進而失分。

7局上換前皇家隊投手王志庭登板，用飛球出局、三振很快抓下2名打者，接下來雖然投出保送，但再用三振收尾。

中華隊打線則在第一局就搶下4分，曾宸佐敲安後，王榆銓靠失誤上壘，陳聖平的二壘打敲回2分打點，鄭宗哲也敲回1分，2出局後，沈朕清、林軒逸連續兩支二壘打，再添1分。

陳宇宏今天投完6局只用了77球，被敲1支安打，另有6次三振、1次保送，丟掉1分非責失，拿下勝投；王志庭20球解決1局，也收下救援成功。

中華隊打線敲下8支安打，前一戰安打數掛零的旅美「二、游」陳聖平、鄭宗哲，今天安打也都開張，並都帶有打點，開路先鋒曾宸佐也有2安打、1得分。