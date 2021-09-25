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中職／「統一獅．中山情」未演先轟動 1支全壘打捐5萬元

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年9月29日是統一獅中山日，中山國中啦啦隊將做精彩演出。圖／中山國中提供
今年9月29日是統一獅中山日，中山國中啦啦隊將做精彩演出。圖／中山國中提供

台南棒球場在9月29日將上演統一獅對味全龍賽事，特舉辦「統一獅．中山情」敬師活動，除中山國中啦啦隊演出、市長黃偉哲開球，並表揚榮獲教育部奉獻獎的劉芳梅。統一獅球員只要擊出全壘打，企業家陳國雄每支捐5萬元，助偏鄉棒球發展，將是場刺激、活潑又感人的賽事，歡迎大家來看球。

中山國中校長林國斌表示，該校舞蹈班已成立37年，在歷任師長耕耘下，培養無數傑出的舞蹈人才，每年的全國舞蹈及啦啦隊比賽比賽均獲得特優的佳績。曾任中山舞蹈班後援會理事長的陳國雄，希望中山啦啦隊能為台南職棒的主場帶來精彩的表演，3年前結合教師節敬師與統一球團合辦「統一獅、中山情」活動，持續至今。

第3屆「統一獅．中山情」敬師活動於29日下午6時在台南棒球場登場，身兼環國建設董事長的陳國雄除捐贈10萬元棒球用具給億載及省躬國小培訓棒球選手外，當天只要統一獅的球員每擊出1支全壘打就捐5萬元，捐助偏鄉學校球隊發展。

中山國中家長會王瓏璋也藉此活動表揚獲得全國教育奉獻獎的劉芳梅老師，她任教中山國中33年，常慷慨解囊挹注學校購置設施，協助校務發展；也提供清寒學生獎學金，總共捐給學校174萬元。劉老師曾發起師生響應防疫醫護集卡加油活動，感謝醫護人員守護台灣人民健康，獲得熱烈回響；辦理中山國中「寧南鳳凰文學獎」，發掘校園小作家，她說，這次獲獎的5萬元獎金也將捐給學校辦理第2屆「寧南鳳凰文學獎」，讓藝文深耕。

統一獅 棒球 啦啦隊

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